Commodore 64 глазами современного школьника

Компьютер Commodore 64 был шедевром своего времени, с передовым интерфейсом, приличным звуком и графикой.

Он появился в магазинах 30 лет назад и сразу стал хитом среди подростков, тех, чьи родители могли позволить себе выложить 600 долларов, разумеется. Специалисты до сих пор ведут споры о том, был ли Commodore 64 самой совершенной машиной своей эпохи.

Но какое впечатление он может произвести на сегодняшних школьников избалованных новейшими технологиями?

Выяснить это взялся компьютерный гуру Матт Аллен.