Елена Ваенга: "Извиняюсь только за мечеть"

Певица Елена Ваенга вызвала фурор в российской блогосфере, опубликовав на своем сайте пост, в котором она в весьма резких выражениях обрушилась на участниц группы Pussy Riot.

В частности, Ваенга предлагает девушкам спеть в мечети или в синагоге, чтобы им "братья мусульмане враз показали христианское прощение", а также обещает лично выпить за здоровье судьи, который отправит их в тюрьму.

Русская служба Би-би-си связалась с Еленой Ваенгой, и она рассказала в интервью Севе Новгородцеву, что сожалеет лишь о чрезмерной эмоциональности и большом количестве ошибок.