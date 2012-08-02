Что говорят лондонцы о визите Владимира Путина?

В четверг в Лондон прибыл президент России Владимир Путин, который встретился с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и посетил олимпийские соревнования.

Ранее группа депутатов британского парламента, выступавшая за принятие закона о "списке Магнитского", заявила, что Путина в Лондоне не ждут и рады ему здесь не будут, так как в России, по их мнению, не соблюдаются права человека.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин спросил у обычных лондонцев, что они думают по поводу визита в Британию российского лидера и что бы они ему сказали, если бы встретили на улице.