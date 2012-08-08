Как готовился "десант" мишек в Белоруссию

Минск объявил о том, что отзывает свое посольство из Стокгольма и предлагает шведской стороне ответить тем же.

Дипломатический скандал между Белоруссией и Швецией разразился после несанкционированного полета над белорусской территорией частного шведского легкомоторного самолета. Его пилоты разбросали игрушечных медвежат с лозунгами в поддержку демократических свобод.

В интервью Русской службе Би-би-си участники акции из Швеции рассказали о том, как готовился “плюшевый десант”. Люди, разбросавшие мишек над Белоруссией, представляют рекламное агентство и не отрицают, что будут рады, если акция сделает их компанию более известной.

Читайте на bbcrussian.com полный текст интервью с Ханной Линой Фрей, которая вместе с единомышленником Томасом Мазетти пилотировала шведский самолет.