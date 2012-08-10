Тренер российского борца-чемпиона - о секрете успеха

Борцы греко-римского стиля на Олимпиаде в Лондоне принесли команде России два золота, одно серебро и две бронзовых награды.

Большой неожиданностью стало золото Алана Хугаева. В то же время фаворит в другом весе, триумфатор Олимпиады в Афинах 2004 года Хасан Бароев не смог получить второй чемпионский титул.

О радостях и разочарованиях спортсменах, об отношениях в сборной и работе тренеров наш корреспондент Наталья Тузовская беседовала с заслуженным тренером России, президентом клуба борьбы "Торпедо" Алексеем Кимом.