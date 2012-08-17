Американские мусульмане молятся в синагоге

В США на севере штата Вирджиния местные мусульмане используют помещение синагоги для пятничной молитвы.
По словам раввина Майкла Хольцмана, подавляющее большинство еврейской общины одобряет подобное необычное сотрудничество.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В США на севере штата Вирджиния местные мусульмане используют помещение синагоги для пятничной молитвы.
По словам раввина Майкла Хольцмана, подавляющее большинство еврейской общины одобряет подобное необычное сотрудничество.