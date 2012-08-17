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Американские мусульмане молятся в синагоге

  • 17 августа 2012

В США на севере штата Вирджиния местные мусульмане используют помещение синагоги для пятничной молитвы.

По словам раввина Майкла Хольцмана, подавляющее большинство еврейской общины одобряет подобное необычное сотрудничество.