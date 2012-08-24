Паралимпийцы России: цена победы

Сразу после Олимпийских игр в Лондоне по традиции стартует Паралимпиада. Сборная России намерена оказаться в тройке призеров, завоевав более десятка наград.

Цена, которой достаются эти победы, и повседневная жизнь спортсменов с ограниченными физическими возможностями, как правило, остаются в тени.

11 месяцев в году паралимпийцы проводят на тренировочных сборы. Некоторые спортсмены сейчас готовятся сразу к двум Играм - и в Лондоне, и в Сочи.

Причем для многих спорт оказывается не только возможностью самореализации, но и почти единственным заработком.

На сборах паралимпийцев в Ярославской области и в гостях у казанской баскетбольной команды "Крылья Барса" побывала корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина.