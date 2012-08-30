Альфред Кох о роли залоговых аукционов 90-х

Лондонский суд в пятницу вынесет решение по делу, фигурантами которого являются два известных в России бизнесмена - Борис Березовский и Роман Абрамович.

Березовский обвиняет Абрамовича в нарушении обязательств и нарушении договора и требует в качестве возмещения ущерба 5,1 млрд долларов (вместе с процентами - 6 млрд) за сделку с "Сибнефтью" и более полумиллиона долларов за сделку с "Русалом".

Значительная часть сделок, благодаря которым оба бизнесмена стали миллионерами, были заключены в России в 90-е годы. Ключевую роль в формировании состояний Абрамович и Березовский сыграла приватизация.

Бизнесмен Альфред Кох, участвовавший в проведении залоговых аукционов во второй половине 90-х, рассказал Би-би-си, почему он считает правильным такой способ наполнения бюджета.