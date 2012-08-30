Есть ли смысл в городе для слепых?

Поселок Русиново в Калужской области - советская идея организации жизни инвалидов. Полвека назад их начали свозить сюда со всей страны, обеспечив их жильем и подходящей работой.

Пока существовал СССР и госзаказ, схема работала, но последние лет двадцать русиновское предприятие экономически нерентабельно. Многие инвалиды уехали, остающиеся работают за символическую зарплату и жалуются, что в поселке почти нет молодежи.

Поможет ли незрячим такая обособленная жизнь? Об этом корреспондент Би-би-си Владимир Рувинский беседовал с жителями Русинова.