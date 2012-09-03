Битва олигархов: суть претензий

Борис Березовский проиграл иск против Романа Абрамовича, рассматривавшийся в Коммерческом суде Лондона.

Борис Березовский обвинял владельца "Челси" в нарушении доверия и контрактов - в частности, в том, что в 2000 году Абрамович заставил его продать долю в нефтяной компании "Сибнефть" за "малую часть ее истинной стоимости".

Также в иске фигурировал "Русал". Общая сумма иска Березовского к Абрамовичу превышала 6 млрд долларов.

Роман Абрамович утверждал, что Березовский никогда не владел долями в этих компаниях.