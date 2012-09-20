Марина Литвиненко: я хочу узнать, кто убил моего мужа

Вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в интервью Би-би-си выразила надежду, что следствие выявит правду о том, что ним произошло с ее мужем.

Полное расследование будет проведено в следующем году. В четверг пройдет предварительное заседание суда, на котором будут определены параметры расследования.

Судья Роберт Оуэн должен будет определить процедуру проведения дознания, в частности, будет ли рассмотрен более широкий ряд вопросов, например, мотивы и причины убийства, а также происхождение полония, использованного для отравления Литвиненко.