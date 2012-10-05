50 лет синглу "Битлз": Сева на Эбби-роуд

Первый сингл группы "Битлз" вышел в продажу 5 октября 1962 года.

К юбилею выхода пластинки Сева Новгородцев побывал на Эбби-роуд, где раньше располагалась студия звукозаписи, в которой записывалась легендарная ливерпульская четверка.