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Новый мировой рекорд чирлидинга: 35 фляков

  • 9 октября 2012

16-летняя школьница из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив рекордное количество прыжков.

Миранда Фергюсон сделала 35 фляков, побив предыдущий достижение - 32 прыжка.

Двое судей засвидетельствовали рекорд.