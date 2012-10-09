Новый мировой рекорд чирлидинга: 35 фляков

16-летняя школьница из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив рекордное количество прыжков.
Миранда Фергюсон сделала 35 фляков, побив предыдущий достижение - 32 прыжка.
Двое судей засвидетельствовали рекорд.
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16-летняя школьница из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив рекордное количество прыжков.
Миранда Фергюсон сделала 35 фляков, побив предыдущий достижение - 32 прыжка.
Двое судей засвидетельствовали рекорд.