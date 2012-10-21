"100 лет голливудскому костюму" - так называется только что открывшаяся в Лондонском музее Виктории и Альберта выставка. Побывавший на ней обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан оказался впечатлен не столько самими костюмами, сколько невероятно интересной и очень современной концепцией и технической оснащенностью экспозиции.