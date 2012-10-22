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Парламент в Кутаиси: мнение жителей Грузии

  • 22 октября 2012

Грузинский парламент восьмого созыва официально приступил к работе в Кутаиси.

Что думают об этом жители Грузии?

Материал корреспондента Би-би-си Нины Ахметели.