Парламент в Кутаиси: мнение жителей Грузии

Грузинский парламент восьмого созыва официально приступил к работе в Кутаиси.
Что думают об этом жители Грузии?
Материал корреспондента Би-би-си Нины Ахметели.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Грузинский парламент восьмого созыва официально приступил к работе в Кутаиси.
Что думают об этом жители Грузии?
Материал корреспондента Би-би-си Нины Ахметели.