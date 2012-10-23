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ТВ-новости: кит подражает человеку

  • 23 октября 2012

По будням, в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 23 октября:

  • Александр Лукашенко рассказал о том, как видит себя в мире и что думает об отношении мира к нему, в интервью владельцу британских газет Евгению Лебедеву
  • Претенденты на Белый дом в последний раз встретились в теледебатах. Они обсуждали внешнюю политику. После третьего раунда Барак Обама лидирует с небольшим перевесом, но исход выборов далеко не ясен
  • Оркестр, состоящий из слепых музыкантов из Каира, отправился на международные гастроли