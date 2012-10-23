ТВ-новости: кит подражает человеку

По будням, в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 23 октября:
- Александр Лукашенко рассказал о том, как видит себя в мире и что думает об отношении мира к нему, в интервью владельцу британских газет Евгению Лебедеву
- Претенденты на Белый дом в последний раз встретились в теледебатах. Они обсуждали внешнюю политику. После третьего раунда Барак Обама лидирует с небольшим перевесом, но исход выборов далеко не ясен
- Оркестр, состоящий из слепых музыкантов из Каира, отправился на международные гастроли