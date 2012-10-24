Геноцид цыган: признание спустя десятилетия

Канцлер Германии Ангела Меркель открыла в Берлине мемориал в память о цыганах, ставших жертвами геноцида в годы нацизма.

Мемориал установлен в парке Тиргартен около рейхстага и представляет собой наполненную водой круглую чашу с каменной плитой посередине. Этому предшествовали многие годы задержек и споров о проекте мемориала и затратах по его установке.

По оценкам историков, от рук нацистов погибли от 220 тысяч до полумиллиона цыган.

В программе "БибиСева" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра европейских и американских исследований ИЭА РАН и эксперт ОБСЕ и Совета Европы по проблемам цыган Надежда Деметер поговорила с Севой Новгородцевым о том, почему по сей день такой мемориал востребован цыганами по всей Европе.