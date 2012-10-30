Средний класс в США: закат американской мечты?

Американский средний класс не оправился от кризиса 2008 года.

Его становится все меньше, реальные доходы людей падают, а налоги и цены на основные услуги в США растут.

У тех, кто раньше с гордостью называл себя средним классом, уверенности в будущем поубавилось, а многие задаются вопросом, возможно ли осуществить "американскую мечту" в сегодняшней Америке?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Наталья Тузовская побывала в двух богатейших американских штатах - Техасе и Калифорнии, где большинство голосует, соответственно, за республиканцев и демократов, и убедилась в том, что проблемы у среднего класса в равной степени серьезные, а оптимизма почти не осталось.