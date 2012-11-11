Как в Таиланде наказывают за оскорбление монарха

По законам Таиланда, за оскорбление короля или членов его семьи может грозить до 15 лет тюрьмы.

Последнее время этот закон активно применяется в отношении пользователей интернета. Причем касается он не только граждан Таиланда.

Репортаж Джоны Фишера.