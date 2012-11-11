Как в Таиланде наказывают за оскорбление монарха

По законам Таиланда, за оскорбление короля или членов его семьи может грозить до 15 лет тюрьмы.
Последнее время этот закон активно применяется в отношении пользователей интернета. Причем касается он не только граждан Таиланда.
Репортаж Джоны Фишера.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
По законам Таиланда, за оскорбление короля или членов его семьи может грозить до 15 лет тюрьмы.
Последнее время этот закон активно применяется в отношении пользователей интернета. Причем касается он не только граждан Таиланда.
Репортаж Джоны Фишера.