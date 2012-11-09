Убивший шестерых Виноградов: "Я не видел другого выхода"

Юрист Дмитрий Виноградов, который в среду утром устроил бойню на складе магазина аптечной сети "Ригла" на северо-востоке Москвы, сказал, что сожалеет о содеянном, но "не видел другого выхода".

В четверг Бабушкинский суд столицы санкционировал арест Виноградова, расстрелявшего семь человек, шесть из которых скончались.

По словам следователя, Виноградов помнит все обстоятельства и на следственных действиях "вел себя уверенно".

Адвокат Виноградова считает, что его подзащитный невменяем.

По словам следователей, изучивших кадры с камер видеонаблюдения, расправа заняла всего 18 секунд. Если вина Виноградова будет доказана, ему грозит от восьми лет до пожизненного заключения по статье об убийстве двух и более лиц.

Видео не сопровождается комментарием.