Двойной агент Блейк отметил юбилей в Москве

Джордж Блейк, бывший агент британской разведки, перешедший на сторону СССР в годы холодной войны, справил свой 90-летний юбилей в Москве.

За годы своей работы двойным агентом Блейк передал советским властям множество данных об операциях западных разведывательных агентств.

Блейка поймали и посадили на 42 года за измену родине, но в 1966 году он сбежал из тюрьмы и с тех пор находится в Москве.

Президент Владимир Путин поздравил юбиляра и отметил, что работа Блейка "заслуживает самого высокого признания и уважения".

Рассказывает корреспондент Би-би-си в Москве Стивен Розенберг.