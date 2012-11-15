Фото: Удивительный секс в мире животных
Сексуальная жизнь животных часто напоминает то, что происходит в человеческом обществе.
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Знаете ли вы, что у кроликов совокупление продолжается меньше минуты? Этот и другие факты можно узнать на парижской выставке "Звери секса", посвященной сексуальным отношениям и размножению в мире животных. (Фото Sexual Nature/Natural History Museum, London)
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В мире животных задача самца - соблазнить самку. По словам ученых, именно поэтому самцы часто выглядят более красивыми, чем самки. Хвост павлина - целая палитра красок. Чарльз Дарвин утверждал, что единственная цель этой красочности - привлечь внимание самок. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)
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Цель соблазнения самки - продолжение рода. За внимание самок самцы готовы сражаться между собой. Некоторые хорошо вооружены для этой цели - как, например, олени с их ветвистыми рогами. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)
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После совокупления некоторые животные пытаются не допустить других самцов к репродуктивным органам самки. Сперма ежа, например, покрывает влагалище самки специальной пленкой, которая не дает соперникам вступить с ней в сексуальный контакт. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)
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Во время акта совокупления влагалищные мышцы самки лисы сжимаются, и она держит пенис самца более часа. (Фото Sexual Nature/Natural History Museum, London)
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Гомосексуальное поведение зафиксировано у 450 видов животных. Человекообразные обезьяны часто вступают в половые отношения без оглядки на возраст или пол партнера. Ученые считают, что секс успокаивает обезьян и понижает уровень аггрессивности в группе. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)
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Некоторые сексуальные привычки животных могут показаться странными для людей, а иные считались бы преступлением в человеческом обществе. Например, изнасилование. Самцы полосатых змей душат самок, принуждая их тем самым к совокуплению. (Фото Sexual Nature/Natural History Museum, London)
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Животные очень редко ограничиваются лишь одним сексуальным партнером. Если животное моногамно, то часто лишь потому, что ему не представилось случая изменить партнеру: например, если пара живет далеко от других представителей своего вида, как это часто случается с птицами. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)
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Животные часто обмениваются подарками, обычно едой. Нечто подобное делают и люди. Согласно некоторым исследованиям, мужчины и женщины предпочитают партнеров, которые могут их чем-то обеспечить. Если это так, то люди не так далеко ушли от животного мира. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)
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Парижская выставка "Звери секса" будет открыта до августа 2013 года. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)