Животные очень редко ограничиваются лишь одним сексуальным партнером. Если животное моногамно, то часто лишь потому, что ему не представилось случая изменить партнеру: например, если пара живет далеко от других представителей своего вида, как это часто случается с птицами. (Фото eppdCSI/Arnaud Robin)