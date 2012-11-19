Образцово-показательные туалеты в Южной Корее

В городе Сувон в Южной Корее совсем недавно открылся парк, посвященный туалетной культуре.

В своеобразном музее "Restroom Cultural Park" собраны различные экспонаты по данной тематике, современные изобретения, а даже тематические таблички из разных стран мира. И само здание музея построено форме унитаза.

Экзотическую достопримечательность возвели в память о мэре города Сим Чэ-Дока по прозвищу Мистер Туалет.

Во Всемирный день туалета журналист газеты "Сеульский вестник" Мария Осетрова поговорила с Севой Новгородцевым о трепетном отношении корейцев к туалетной культуре.