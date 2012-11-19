Бирма: столкновения между буддистами и мусульманами

В понедельник Барак Обама прибыл с визитом в Бирму, став первым президентом США, посетившим эту страну. В последние годы на западе эту страну одобряют за демократические реформы.

Отвечая на слова критиков, которые подчеркивают, что в Бирме продолжаются нарушения прав человека, Обама заявил, что стране происходят "перемены к лучшему".

Однако на северо-востоке страны недавно произошли столкновения между буддистами и мусульманами, десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Репортаж Фергала Кина.