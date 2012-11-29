Скандальное видео, обнародованное сайтом gulagu.net

Интернет-проект gulagu.net обнародовал видео, на котором, по словам авторов, запечатлено избиение заключенного в ростовской колонии.

В связи с появлением этого ролика в интернете в Ростове-на-Дону были задержаны сотрудники колонии общего режима №10.

Всего подозреваемыми по возбужденному в связи с появлением видеозаписи уголовным делом стали пять человек.

Русская служба Би-би-си публикует фрагменты ролика, предоставленного сайтом gulagu.net.

Звук отключен по этическим соображениям. Видео содержит шокирующие кадры и не сопровождается комментарием.