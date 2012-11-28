Шведский способ борьбы с зимней депрессией

В шведском городе Умео, находящемся почти на Северном полярном круге, наступили темные времена. Собственно, эти темные времена наступают там каждую зиму.

Световой день сейчас продолжается там всего около пяти часов, а к концу декабря станет на час короче.

Это приводит к стрессам и депрессиям, известным врачам как "сезонное аффективное расстройство".

Оно лечится ярким светом, и местная энергетическая компания решила помочь горожанам, установив на автобусных остановках лампы, освещающие темный день. Помогает ли это жителям Умео, мы решили узнать - и позвонили в Швецию журналистке Ольге Максе.