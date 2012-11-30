Международный аэропорт Дамаска по-прежнему закрыт из-за столкновений между правительственными войсками и силами повстанцев.

Дорога в аэропорт сирийской столицы также находится под обстрелом. Из Дамаска поступают сообщения о массированных обстрелах пригородов. Связь в стране нарушена. Интернет отключен, не работают некоторые телефонные линии.

Активисты оппозиции говорят, что проблемы со связью возникли по вине правительства. Министерство информации, однако, обвиняет "террористов" в отключении интернета и утверждает, что инженеры пытаются восстановить связь с миром.

Так как же можно в принципе взять и отключить интернет в отдельно взятой стране? Именно это Сева Новгородцев и спросил у Карена Казаряна, ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций и редактора Журнала "Интернет в цифрах".