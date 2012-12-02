Оливер Стоун пересматривает историю Америки

"Неизвестная история Соединенных Штатов" - так называется демонстрирующийся в эти дни на одном из американских телеканалов десятисерийный телефильм известного кинорежиссера Оливера Стоуна и историка Питера Кузника.

Удалось ли фильму и сопровождающей его книге действительно вскрыть новые, малоизвестные, но важные страницы истории или же они, как утверждают критики, всего лишь "повторяют зады сталинской пропаганды"?

В этом пытаются разобраться участники дискуссии в программе "Пятый этаж": обозреватель Александр Кан, американский историк Владимир Абаринов, политолог Николай Петров и ведущий программыМихаил Смотряев.