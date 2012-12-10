"Глаз в небе": кому стоит нервничать?

Раньше аэросъемка была уделом профессионалов в чьем распоряжении были вертолеты и самолеты. Теперь заняться этим может любой, кто потратит несколько сот долларов.

Основа современной съемки с воздуха - беспилотные летательные аппараты, напоминающие вертолет с дистанционным управлением. Они позволяют получить уникальные кадры.

Однако эксперты и законодатели в Великобритании обеспокоены тем, как легко такие приспособления могут нарушить право на частную жизнь. Раздаются призывы дополнить существующие законы, регулирующие запуск летательных аппаратов.

Репортаж Коллина Паттерсона.