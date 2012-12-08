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Дэйв Брубек – белая кость джаза

  • 8 декабря 2012

Обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан и джазовый критик Владимир Фейертаг в программе "Пятый этаж" вспоминают прославленного американского джазового музыканта и композитора Дэйва Брубека.