Лубянка собрала не так много "гуляющих"

Оппозиция провела акцию в центре Москвы, невзирая на отсутствие разрешений московской администрации. Однако выход "гуляющих" к Соловецкому камню на Лубянке стал самой малочисленной акцией протеста за весь политический 2012-й год.

На Лубянку, как и обещали, пришли многие лидеры и вдохновители оппозиционных маршей и митингов. Некоторым, однако, не удалось продержаться там долго - Алексей Навальный и Сергей Удальцов были задержаны. Ксению Собчак и Илью Яшина задержали еще на подходах к площади. Всего полиция задержала несколько десятков участников.

Репортаж Олега Болдырева.