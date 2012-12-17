Сильный ветер мешает самолетам приземляться

В аэропорту испанского Бильбао сильный ветер мешал пилотам беспрепятственно приземляться.
Несмотря на плохие условия, рейсы не были отменены. Никто из пассажиров не пострадал.
Видео не сопровождается комментарием.
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В аэропорту испанского Бильбао сильный ветер мешал пилотам беспрепятственно приземляться.
Несмотря на плохие условия, рейсы не были отменены. Никто из пассажиров не пострадал.
Видео не сопровождается комментарием.