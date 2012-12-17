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Сильный ветер мешает самолетам приземляться

  • 17 декабря 2012

В аэропорту испанского Бильбао сильный ветер мешал пилотам беспрепятственно приземляться.

Несмотря на плохие условия, рейсы не были отменены. Никто из пассажиров не пострадал.

Видео не сопровождается комментарием.