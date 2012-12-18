94-летний претендент на "Евровидение"

Музыкальный оркестр Армии спасения - христианской благотворительной организации, члены которой организованы по военному образцу и носят форму с фуражками - готовится представлять Швейцарию на конкурсе "Евровидение-2013".

Песня "Ты и я", исполняемая Армией спасения, была выбрана по результатам голосования швейцарских телезрителей.

Контрабасисту группы Эмию Рамзауэру 94 года, и он может установить новый рекорд "Евровидения" в категории "самый пожилой конкурсант".

Однако местная пресса сомневается, допустят ли Армию спасения до состязаний: правилами "Евровидения" запрещены песни политического содержания, а христианская направленность организации может быть расценена как недопустимый выход за рамки стандартов.