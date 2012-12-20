Небольшая французская деревня, как ожидается, станет местом паломничества тех, кто рассчитывает спастись 21 декабря, когда многие ожидают наступления Конца света.

Местные власти, правда, не очень довольны этими планами, и даже перекрыли все подходы к горе, откуда, по слухам, всех желающих 21 декабря будут забирать инопланетяне.

Жители других мест, которые считают безопасными во время Апокалипсиса - напротив - с нетерпением ждут таких людей, и даже готовы извлечь из этого выгоду.

В Москве всем, кто боится Конца света, предлагают за приличные деньги укрыться в старом советском бункере, а торговцы турецкой деревни, в которую также ожидается паломничество, уже выпустили сувениры, посвященные Концу света.