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Санта-Клаус... на танке!

  • 22 декабря 2012

В одну из детских больниц в Британии каждый год приезжает Санта-Клаус. На оленях.

Но на этот раз синоптики обещали снег, и для надежности Санта решил приехать к детям в Сканторп... на танке!

Репортаж Саймона Спарка.