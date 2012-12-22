Санта-Клаус... на танке!

В одну из детских больниц в Британии каждый год приезжает Санта-Клаус. На оленях.
Но на этот раз синоптики обещали снег, и для надежности Санта решил приехать к детям в Сканторп... на танке!
Репортаж Саймона Спарка.
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В одну из детских больниц в Британии каждый год приезжает Санта-Клаус. На оленях.
Но на этот раз синоптики обещали снег, и для надежности Санта решил приехать к детям в Сканторп... на танке!
Репортаж Саймона Спарка.