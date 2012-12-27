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Морозы ударили по украинским бездомным

  • 27 декабря 2012

На Украине сильные морозы привели к гибели около 90 украинцев. Более полутысячи госпитализированы с переохлаждением.

Подавляющее большинство пострадавших - это бездомные.

Рассказывает Андрей Кравец.