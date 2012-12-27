Морозы ударили по украинским бездомным

На Украине сильные морозы привели к гибели около 90 украинцев. Более полутысячи госпитализированы с переохлаждением.
Подавляющее большинство пострадавших - это бездомные.
Рассказывает Андрей Кравец.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
На Украине сильные морозы привели к гибели около 90 украинцев. Более полутысячи госпитализированы с переохлаждением.
Подавляющее большинство пострадавших - это бездомные.
Рассказывает Андрей Кравец.