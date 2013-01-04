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Одуванчиком по минам

  • 4 января 2013

Братья-инженеры изобрели новый способ очистки минных полей.

Их аппарат берет за прототип популярную афганскую игрушку.

Изобретатели надеются испытать новый аппарат в Афганистане уже в этом году.