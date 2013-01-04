Одуванчиком по минам

Братья-инженеры изобрели новый способ очистки минных полей.
Их аппарат берет за прототип популярную афганскую игрушку.
Изобретатели надеются испытать новый аппарат в Афганистане уже в этом году.
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Братья-инженеры изобрели новый способ очистки минных полей.
Их аппарат берет за прототип популярную афганскую игрушку.
Изобретатели надеются испытать новый аппарат в Афганистане уже в этом году.