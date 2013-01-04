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Квентин Тарантино о своем новом фильме

  • 4 января 2013

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказывает культурному обозревателю Би-би-си Уиллу Гомпертсу о своем новом фильме "Джанго освобожденный".