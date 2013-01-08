По Австралии распространяются пожары

В Австралии в результате жаркой и сухой погоды, а также сильного ветра, быстро распространяются неконтролируемые пожары.
Видео не сопровождается комментарием.
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В Австралии в результате жаркой и сухой погоды, а также сильного ветра, быстро распространяются неконтролируемые пожары.
Видео не сопровождается комментарием.