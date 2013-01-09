ТВ-новости: Австралия в огне

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске 9 января:
- В Австралии продолжаются лесные пожары. Несмотря на незначительное уменьшение жары, пожарные по-прежнему не могут контролировать по крайней мере 30 очагов возгорания. Синоптикам пришлось ввести новый фиолетовый цвет для обозначения на карте температур, превышающих 50 градусов Цельсия.
- Комитет британского парламента по обороне предупредил о большой степени опасности хакерской атаки на сети министерства обороны. Военные утверждают, что у них имеются запасные варианты на случай подобного развития событий.
- Лондонскому метро исполняется 150 лет. Многие его проблемы вытекают из почтенного возраста. Пассажиры жалуются на скученность и неаккуратность, а власти продолжают строительство новых линий.