Сирота из Челябинска: "Я хочу уехать в США"

Воспитанник интерната № 13 для детей-сирот в Челябинске Максим Каргопольцев говорит, что хочет уехать в США, но не писал письма Владимиру Путину.

Максим год ждал, пока будут готовы документы и он сможет уехать в США к своей новой семье.

По новому российскому закону, Максим и еще несколько сотен детей, усыновление которых уже начали оформлять американцы, останутся в России.

По словам Каргопольцева, письма Путину он не писал, потому что это "все равно, что писать Деду Морозу - ни ответа ни привета", и всю историю с обращением к президенту придумали журналисты.

Четырнадцатилетний подросток верит, что рано или поздно все равно переберется в Америку к приемным родителям.