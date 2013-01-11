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Сильбо - язык свиста острова Ла Гомера

  • 11 января 2013

В программе "БибиСева" Сева Новгородцев беседует с гидом с Канарских островов Денисом Песляком об удивительном языке свиста сильбо и демонстрирует его возможности.