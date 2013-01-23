Мусульмане в Лондоне
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В Лондоне объявились "мусульманские патрули"

  • 23 января 2013

На появившемся в интернете видео некие люди, называющие себя "мусульманским патрулем", оскорбляют и угрожают прохожим, заявляя, что действуют в "мусульманском районе".

В мечети на востоке Лондона осуждают подобные действия.