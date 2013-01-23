В Лондоне объявились "мусульманские патрули"

На появившемся в интернете видео некие люди, называющие себя "мусульманским патрулем", оскорбляют и угрожают прохожим, заявляя, что действуют в "мусульманском районе".
В мечети на востоке Лондона осуждают подобные действия.
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На появившемся в интернете видео некие люди, называющие себя "мусульманским патрулем", оскорбляют и угрожают прохожим, заявляя, что действуют в "мусульманском районе".
В мечети на востоке Лондона осуждают подобные действия.