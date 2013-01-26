Как запрещали "пропаганду гомосексуализма"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Заседание сопровождалось столкновениями противников запрета с людьми, называющими себя ревнителями православия, у здания парламента в Москве, причем полиция задерживала только ЛГБТ-активистов.

Россияне настроены в массе своей гомофобно, и депутаты говорили, что они не решились выступить против таких настроений, рассказывает в своем репортаже корреспондент Русской службы Би-би-си Юрий Маловерьян.