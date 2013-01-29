Венеция и Санкт-Петербург - суть проблемы

Городской совет Венеции единогласно одобрил резолюцию с призывом временно приостановить действие соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургом.

По мнению авторов резолюции, таким образом городские власти должны ответить на нарушение прав секс-меньшинств в России в целом и в Санкт-Петербурге, в частности.

По мнению одного из авторов инициативы, главы комиссии по культуре венецианского городского совета Камиллы Сейбецци, "надо твердо осудить то, что происходит сейчас в России".

Речь идет о запрете "пропаганды гомосексуализма среди детей", который одним из первых законодательно оформил петербургский ЗАКС. Госдума приняла в первом чтении аналогичный федеральный закон.

В программе "БибиСева" русская художница, живущая с 2005 года в Венеции, Катя Марголис рассказала Севе Новгородцеву, почему этот закон вызывает столь сильную реакцию у жителей Венеции.