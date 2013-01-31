ТВ-новости: Таня - голландка в рядах ФАРК

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 31 января:
- Третья сторона конфликта. ВВС Израиля нанесли удар по мишеням в Сирии.
- Ужель та самая Татьяна? Би-би-си удалось пообщаться с голландкой Таней Неймейер, которая воюет в рядах повстанцев в Колумбии.
- В погоне за iPhone. RIM запустила новую операционную систему и представила новые смартфоны Blackberry.