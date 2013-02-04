Ученые: останки принадлежат Ричарду III

Человеческие останки, найденные в ходе раскопок под автомобильной парковкой в городе Лестере, действительно принадлежат английскому королю Ричарду III, подтверждают ученые Университета Лестера.
Репортаж корреспондента Би-би-си Джереми Кука.
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Человеческие останки, найденные в ходе раскопок под автомобильной парковкой в городе Лестере, действительно принадлежат английскому королю Ричарду III, подтверждают ученые Университета Лестера.
Репортаж корреспондента Би-би-си Джереми Кука.