Что делать с "воздушными дебоширами": мнение москвичей

Следственный комитет России заявил, что так называемые "воздушные дебоширы" создают угрозу здоровью пассажиров самолетов и подвергают их жизнь опасности.

Ведомство уже расследует несколько уголовных дел по фактам конфликтов, устроенных пьяными людьми на борту и аэропортах. Одного из них следователи даже подозревают в намерении угнать самолет.

Несколько депутатов Госдумы России предложили законодательно запретить проносить алкогольные напитки на борт самолета.

Авиакомпании в свою очередь предлагают узаконить "черные списки" пассажиров, чтобы закрыть им доступ на воздушное судно.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си узнали, что думают об этих инициативах москвичи.