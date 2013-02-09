Группа Kraftwerk стала музейной ценностью

В лондонском музее современного искусства Tate Modern в эти дни проходит ретроспектива немецкой группы Kraftwerk.

В течение восьми вечеров застывшие в позе роботов музыканты представляют лондонской публике восемь своих классических альбомов: от Autobahn 1974 года до Tour de France 2003 года. Ажиотаж невероятный – билеты на все восемь концертов разошлись в полчаса, обрушив сайт Tate Modern.

Накануне концертов солидная газета Observer написала буквально следующее: "Ни одна группа после Beatles не оказала такого же влияния на развитие мировой популярной музыки".

О музыке Kraftwerk и о роли группы в истории современной культуры в программе "Пятый этаж" рассказывает Александр Кан.