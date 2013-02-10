Хичкок: приобщиться к богине

Практически одновременно – с интервалом в месяц – в свет вышли два фильма о гениальном режиссере Альфреде Хичкоке. Оба повествуют о создании хичкоковских шедевров.

Фильм "Хичкок" - о съемках "Психо", фильм "Девушка" - о "Птицах" и "Марни". Оба вскрывают до недавнего времени неизвестные и нелицеприятные черты великого режиссера.

О слабостях и пороках гения, о безжалостно-жестоком отношении к своим звездам-блондинкам и о болезненном стремлении к идеалу красоты рассказал в программе "Пятый этаж" Александр Кан.